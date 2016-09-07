روسيا والبحرين توقعان اتفاقيات تعاون مشتركة

الأناضول

وقعت روسيا والبحرين، امس الثلاثاء، على اتفاقيات تعاون مشتركة في العديد من المجالات، من بينها العسكرية والتكنولوجية.

جاء ذلك عقب لقاء جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في الكرملين، بالعاصمة موسكو.

وعقب لقاء الطرفين تم التوقيع على تشكيل لجنة حكومية مشتركة في المجالين الاقتصادي والتجاري وكذلك التوقيع على اتفاقيات تعاون مشتركة في المجالات العسكرية والتكنولوجية والغاز الطبيعي والنفط.

وأوضح الرئيس الروسي في تصريحات صحفية، بالجزء المفتوح من اللقاء لوسائل الإعلام، أنه يريد الحديث مع العاهل البحريني حول المواضيع الإقليمية والتعاون المشترك في المجال العسكري.

وذكر بوتين بأن "آل خليفة" قام بزيارة المعرض العسكري الذي تم تنظيمه في موسكو، لافتا إلى أنه سيكون سعيدا بسماع آراء ضيفه حول التكنولوجيا الروسية.

من جانبه شدّد العاهل البحريني على أنه تم تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين في وقت سابق، مضيفًا أنهم يرغبون بتطوير العلاقات بين الطرفين بشكل أكبر.

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