بوتين يلتقي عددا من قادة "مجموعة العشرين" في الصين

الأناضول

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سلسلة لقاءات مع عدد من قادة وزعماء العالم المشاركين في قمة "مجموعة العشرين" المنعقدة في مدينة هانغتشو، شرقي الصين.

وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكرميلن، اليوم الأحد، فإن بوتين اجتمع مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، وولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وأشار البيان إلى أن بوتين وماي، بحثا العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، في اللقاء الذي يعد الأول من نوعه بين الجانبين، بعد تولي ماي منصب رئاسة الوزراء.

كما تناول بوتين مع شي جين، وضع التعاون الروسي-الصيني، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية.

ولفت بوتين خلال لقائه مع الأمير محمد بن سلمان، إلى إيلاء بلاده أهمية كبرى لتطوير العلاقات التي تعود بالفائدة المتبادلة مع السعودية، مشيرا إلى أنه لايمكن تسوية المشاكل الكبيرة في المنطقة بدون مشاركة المملكة.

و"مجموعة العشرين"، منتدى تأسس في 1999 بسبب الأزمات المالية في تسعينات القرن الماضي، ويمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم.

وإلى جانب الاتحاد الأوروبي، تضم المجموعة 19 عضوا هم: الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية من قارة آسيا، وجنوب إفريقيا من إفريقيا، والأرجنتين والبرازيل من أمريكا الجنوبية، وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا من أوروبا، إضافة إلى روسيا وتركيا من خارج الاتحاد الأوروبي، ومن أمريكا الشمالية الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأخيرًا أستراليا.

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