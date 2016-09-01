تجنيد العاطلين..خطة ساركوزي لمحاربة البطالة في فرنسا

الأناضول

قال الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، الذي أعلن ترشحه مجددًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، إنه في حال فاز بالانتخابات سيقرر تجنيد الشباب العاطلين عن العمل إجباريًا.

وأوضح ساركوزي، في كلمة له باجتماع لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال الفرنسيين (MEDEF) اليوم الأربعاء، أنه في حال فاز بالانتخابات الرئاسية سيخفض المساعدات الاجتماعية الخاصة بالبطالة بنسبة 20%، وسيقرر تجنيد الشباب العاطلين عن العمل ممن بلغوا 18 من عمرهم إجباريا.

وأشار ساركوزي أن الخدمة الإلزامية ستعود بالفائدة للشباب، مضيفا أن "الشباب العاطلين عن العمل والذين لم يحصلوا على التعليم بالمستوى المطلوب ممن هم دون 18 من عمرهم، سينضمون إلى التجنيد الإجباري، هناك سيتعلمون الاستيقاظ باكرا، والتقيد بالانضباط، بل حتى سيتعلمون التكلم باللغة الفرنسية".

وأصدر نيكولا ساركوزي في وقت سابق من الأسبوع الماضي، كتابًا بعنوان "كل شيئ من أجل فرنسا"، كما أعلن حينها ترشحه للانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها يومي 23 أبريل/ نيسان و7 مايو/ أيار 2017.

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