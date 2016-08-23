ساركوزي يعلن ترشحه للرئاسة الفرنسية العام المقبل

الأناضول

أعلن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، اليوم الإثنين، عن نيته الترشح للانتخابات التمهيدية اليمينية، استعداداً للاقتراع الرئاسي في 2017.

وعلى حساباته الشخصية على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، نشر ساركوزي اليوم مقتطفات من كتاب له سيصدر الأربعاء المقبل، تشير إلى نيته الترشح للرئاسة حيث قال "قررت أن أكون مرشحًا للانتخابات الرئاسية في 2017".

وذكر ساركوزي(61 عامًا) في كتابه "إن فرنسا تستحق أن نقدم لها كل شيء، لذلك عدت إلى المعترك السياسي بقوة".

وقد يتنافس ساركوزي مجددًا مع الاشتراكي فرنسوا هولاند، الذي هزمه في الانتخابات الرئاسية في 2012، إلا أن هولاند لم يعلن ترشحه رسميًا بعد.

وتشارك 12 شخصية أخرى في الانتخابات التمهيدية اليمينية، التي ستجري في الفترة الممتدة بين 20 و27 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وبينهم مارين لوبان، زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، التي أعلنت بالفعل عن ترشحها رسمياً، ورئيس الوزراء السابق آلان جوبيه من حزب الجمهوريين.

ومنذ عام 2010، ورد ذكر اسم ساركوزي في عدة قضايا قانونية تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، إلا أنه لم يدان بارتكاب أي مخالفات، ولم يحال لأي محاكمة بشكل رسمي.

وفي 4 أيار/ مايو الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية، عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحةً أن الجولة الأولى ستجري يوم 23 أبريل/ نيسان 2017، والجولة الثانية ستكون في 7 مايو/أيار من العام نفسه.

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