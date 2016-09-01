الحكومة الجورجية تعيد 15 مسجدا آخر إلى المسلمين

(أذرتاج).

سمحت وكالة الشئون الدينية في جورجيا بإعادة 15 مسجدا آخر إلى حوزة المسلمين، وترميم مسجد آخر آيل للسقوط. سيتم إعادة بناء هذا المسجد بتمويل الحكومة الجورجية.

قال مفتي إدارة شئون مسلمي جورجيا في جورجيا الشرقية ياسن علييف في حديثه مع أذرتاج ان الحكومة الجورجية سمحت حتى الآن بإعادة 130 مسجد إلى حوزة المسلمين. بشكل عام تم تسجيل 312 مسجدا في جورجيا بعضها يقع في الأراضي التي أصبحت من الممتلكات الخاصة، وبعضها في الأراضي المنتسبة إلى الممتلكات العامة. وتجرى المفاوضات لإعادة تلك المساجد أيضا إلى حوزة المسلمين.

يذكر ان مسلمي جورجيا هم الأذربيجانيون والآبخاز والآجاريون وبعض الأقليات الأخرى.

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