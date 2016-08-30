القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 16 مرة

(أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 16 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية دوفيخ بمحافظة نويمبريان الأرمينية على مواقع القوات المسلحة الأذربيجانية في قرية كمرلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرية تشيناري بمحافظة برد الأرمينية على مواقع القوات المسلحة الأذربيجانية في قريتة كوخانبي بمحافظة توفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع القوات المسلحة الأذربيجانية في المرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية تشيلبورت لمحافظة تارتار الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظتي جورانبوي وفضولي الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.

وكانت القوات الأرمينية بسطت نفوذها على إقليم قراباغ الجبلي (ناغورني كاراباخ) الأذربيجاني عقب نزاع مسلح نشب في عام 1988م، إضافة إلى السيطرة على المحافظات السبع الأذربيجانية الأخرى المجاورة له، ما أدى إلى تشريد أكثر من مليون أذربيجاني مسلم.

وتوصل الجانبان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عام 1994 وتتولى مجموعة مينسك التي تضم في رئاستها روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية الوساطة في مفاوضات حول التسوية.

وتبنى مجلس الأمن الدولي أربعة قرارات تدعو أرمينيا إلى سحب قواتها من أراضي أذربيجان، لكن أرمينيا لم تمتثل لها حتى اللحظة.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency