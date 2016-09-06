قصف مدفعي إسرائيلي على غزة

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء أراضي زراعية خالية في بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن المدفعية الاسرائيلية المتمركزة داخل السياج الحدودي شمال القطاع أطلقت خمس قذائف صاروخية ألحقت أضرارا مادية في بعض المنازل دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضاف شهود العيان أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مناطق في غرب بيت لاهيا دون وقوع إصابات وسط تحليق لطائرات استطلاع في الأجواء الشمالية للقطاع.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على موقع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على حدود قطاع غزة في وقت متأخر من السبت الماضي على إثر تعرضها لإطلاق نار في المنطقة، حسب قولها.



وذكرت مصادر أمنية فلسطينية في غزة أن موقعا للحركة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة تم استهدافه، إلا أنه لم يصب أحد في القصف. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رد بنيران المدفعية بعد تعرض قواته لإطلاق نار على الحدود الفاصلة بين إسرائيل وقطاع غزة.

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