ادعاءات عادل الجبير "مضحكة ومكررة"

كد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ان الاتهامات التي وجهها عادل الجبير لإيران على أنها تدعم الإرهاب مضحكة ومكررة، وذلك في حال أن رؤساء التنظيمات الإرهابية من السعوديين أنفسهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اعتبر تصريحات وزير خارجية السعودية الأخيرة كاذبة ومرفوضة.

وأضاف: إن الاتهامات التي وجهها عادل الجبير لإيران بأنها تحمي وتدعم الإرهاب وتنظيم القاعدة مضحكة ومكررة في حال أن رؤساء هذه التنظيمات الإرهابية لاسیما طالبان والقاعدة وداعش وغيرهم من الإرهابيين والمخربين والقاتلين إما كانوا من المواطنين السعوديين أنفسهم أو كانوا تحت تأثير الفكر المتطرف الذي تروج له الوهابية.

وأردف قائلا:إن الاضطرابات الحاصلة في المنطقة اليوم والظلم الواقع على الناس الابرياء ومسلمي دول المنطقة ليست إلا نتيجة التدخلات الخارجية والتعنت الأحمق لهذا الفكر المتطرف مما أدى لزيادة حجم الاضطرابات والفوضى في المنطقة.

واختتم حديثه قائلا: إن حرب اليمن وكارثة منى ودعم الإرهابيين في العراق وسوريا وفي مناطق أخرى ليسوا إلا بقع سوداء في سجلات هذا الفكر المتطرف الذي انفصم عن الواقع من شدة جهله وتعنته وكذبه

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency