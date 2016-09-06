الرياض: لن نقبل أن تخل إيران بأمن الحج

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف إن بلاده لن تقبل من إيران‬ أن تخل بالأمن في الحج، مضيفا أن التعامل سيكون حازما وحاسما مع من يخالف مقاصد الحج ويمس بأمن الحجيج.

وأضاف بن نايف بعد حضوره استعراضا لقوات أمن الحج‬ أن البعثة الإيرانية للحج تقدمت هذا العام بمطالب تخالف مقاصد الحج‬ وتعرّض أمن الحجاج للخطر.

وأكد أن إيران هي التي لا ترغب في قدوم الحجاج الإيرانيين لأسباب تخص الإيرانيين أنفسهم، في إطار سعيهم لتسييس الحج وتحويله لشعارات تخالف تعاليم الإسلام وتخل بأمن الحج والحجيج، "وهو أمر لا نقبله ولا نرضى بوقوعه".

وقال إن ما تثيره وسائل الإعلام الإيرانية وبعض المسؤولين الإيرانيين لا يستند إلى المصداقية والموضوعية، وهم يعلمون قبل غيرهم أن السعودية قدمت للحجاج الإيرانيين كل التسهيلات كبقية حجاج بيت الله الحرام.

وفي السياق نفسه اتهم ولي العهد السعودي الحوثيين بعرقلة أداء الحجاج اليمنيين للفريضة.

المصدر : الجزيرة

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