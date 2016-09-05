ايران: السعودية غير جديرة بادارة شؤون الحج

كد رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية "سعيد اوحدي" أن المملكة العربية السعودية ليست مؤهلة لإدارة شؤون الحج، حيث أن عجزها عن القيام بهذا الأمر أدى الى سقوط الآلاف من المسلمين في موسم الحج من العام الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس منظمة الحج والزيارة صرح اليوم الأحد في مؤتمر صحفي بالقول أنه بات من الضروري مطالبة العالم الاسلامي من آل سعود لتقديم ايضاح حول اسباب وقوع كارثة منى ، لافتا الى ان ايران اكدت باستمرار على ضرورة تاسيس لجنة تقصي حقائق حول هذا الموضوع.

وأوضح أوحدي أن هذه اللجنة ينبغي تأسيسها بمشاركة ممثلين عن مختلف البلدان الا ان السعودية ليست على استعداد لتأسيسها.

ولفت الى ان السعودية ليست على استعداد اساسا لقبول حقيقة استشهاد اكثر من 6 آلاف شخص في كارثة منى حيث تحصر عدد الشهداء بنحو 700 فقط.

وشدد على ضرورة استخدام جميع الطاقات الداخلية والخارجية لاستيفاء حقوق شهداء كارثة منى.

وانتقد النظام السعودي وقال ان هذا النظام وبسبب عدم كفاءته وضع العراقيل امام مشاركة الحجاج الايرانيين في مراسم الحج للعام الجاري.

واكد سعيد أوحدي ان منظمة الحج والزيارة الايرانية تعمل من اجل ايفاد الحجاج خلال العام المقبل

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