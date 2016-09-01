صالحي: السبب الرئيسي لعداء الغرب لايران هو فهم شعبها الصحيح للسياسة والفكر

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية علي اكبر صالحي ان السبب الرئيسي لعداء المجتمع الغربي لايران هو فهم الشعب الايراني الصحيح للسياسة والفكر, لذا يجب التعمق في فلسفة الحياة والمعرفة الكاملة في ادق تفاصيلها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان علي اكبر صالحي قال في مراسم احياء ذكرى وفاة آية الله محمد صالح برغاني قزويني ان اعطاء وصف دقيق لدور برغاني في المجتمع الايراني معقد للغاية، اذ أن برغاني هو أحد واضعي الأسس الأولية لمدارس الشريعة والتعاليم الدينية في ايران لافتا الى ان برغاني هو المؤسس الأول لمدارس الشريعة والعلوم الدينية في المجتمع.

وأضاف: ان آية الله برغاني قزويني ساهم في نشر واحياء التعاليم الاسلامية في الدفاع عن حقوق المسلمين جميعا.

وفي اشارة الى دور المدرسة الصالحية المهم في المجتمع قال: كانت المدرسة الصالحية في عصرها من أكبر المراكز التعليمية في الدولة ,حيث أنها كانت تضم العديد من كبار المفكرين الذين شاركوا في نهوض المجتمع.

وأكد صالحي أن السبب الرئيسي لعداء المجتمع الغربي لايران هو فهم الشعب الايراني الصحيح للسياسة والفكر, لذا يجب التعمق في فلسفة الحياة والمعرفة الكاملة لأدق تفاصيلها

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency