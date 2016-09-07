قورطولموش: تركيا تتصدر قائمة الدول المكافحة لإرهاب تنظيم "داعش"

الأناضول

قال نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورطولموش، إن بلاده تتصدر قائمة الدول المكافحة لإرهاب تنظيم "داعش"، مشيرًا أن منظمات إرهابية مثل "بي كا كا" و"ب ي د" وبعض الجماعات الماركسية المتطرفة إضافة إلى منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، ما فتئت تستهدف تركيا خلال الفترة الماضية.

وأضاف قورطولموش في مقابلة مع محطة "سي ان ان" بمدينة نيويورك الأميركية، أن ثلاث منظمات إرهابية تستهدف الحدود التركية منذ يوليو/ تموز الماضي، وتشكل تهديدًا عليها، فيما تسعى تركيا للدفاع عن نفسها.

وأشار قورطولموش إلى أن تركيا تقدّم دعمًا لوجستيًا لقوات المعارضة المعتدلة المتمثلة بالجيش السوري الحر، في إطار عمليات "درع الفرات".

وحول أزمة اللاجئين، أوضح نائب رئيس الوزراء التركي، أن بلاده تتعرض منذ خمس سنوات لتدفق اللاجئين القادمين من سوريا، وأنها تستضيف أكثر من 3 ملايين لاجئ على أراضيها، مشيرًا أن هذا العدد ربما يعادل عدد اللاجئين الذين استقبلتهم الولايات المتحدة طيلة الـ 50 عامًا الماضي.

ولفت قورطولموش إلى أن تركيا تتصدى بمفردها لعبء كبير للغاية، وأنها فتحت أبوابها لاستقبال أبناء الشعب السوري الذي تربطه مع تركيا علاقات تاريخية وثيقة، منوهًا أن تركيا صرفت حتى الآن نحو 15 مليار دولار على اللاجئين السوريين.

وشدد نائب رئيس الوزراء على أن أزمة تدفق اللاجئين السوريين على تركيا وأوروبا لن تنتهي دون إيجاد حلّ للأزمة في سوريا.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 45 عاماً من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، قبل أن تنضم قوى خارجية مثل روسيا وإيران وحزب الله و"داعش" و"جبهة النصرة" (غيرت اسمها حديثا إلى جبهة فتح الشام) وغيرها في ذلك الصراع.

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