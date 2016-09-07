أذربيجان في قائمة أفضل الأماكن السياحية للسائحين المسلمين

أذرتاج

اصدر "ماستر كارد" و"كريسنت رايتينغ" تقريرا باسم "تصنيف السياحة العالمي للمسلمين 2016م" لدراسة اتجاهات ومطالب السياحة للسائحين المسلمين.

وجاء في التقرير أن ماليزيا والامارات وتركيا ما زالت تحتل المراكز الأولى بمؤشرات التصنيف الكبرى لاشهر الاتجاهات السياحية للمسلمين، حيث أن التقرير الشامل على 130 اتجاها سياحيا يضع أذربيجان في المركز الـ20 بين البلدان الأعضاء لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وقياسا إلى تقرير السنة الماضية تقدمت الامارات مركزا واحدا لتحتل المركز الثاني. وتحتل سائر بلدان الخليج مثل قطر والسعودية وعمان والبحرين هي الأخرى مراكز العشرة الأولى. وما برحت ماليزيا تحافظ على مركزها الأول.

واحتل سنغافورة المركز الأول بين البلدان غير الأعضاء لدى المنظمة وتليه تايلاند وبريطانيا العظمى وافريقيا الجنوبية.

ويشير التقرير تسجيل 117 مليون سائح مسلم حسب نتائج عام 2015م الامر الذي يشكل 10 في المائة من اجمالي سائحي العالم. ويرتئي التقرير وصول هذا الرقم إلى 168 مليون سائح إلى عام 2020م ليشكل آنذاك 11 % من تدفق السياح العام. كما يتوقع التقرير تجاوز نفقات السائحين المسلمين إلى التاريخ المذكور عن حد 200 مليار دولار.

واستقبلت قارتا اسيا وأوروبا 87 % من اجمالي السائحين المسلمين.

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