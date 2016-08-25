سفير تركيا: عدد زوار من أذربيجان إلى تركيا في ازدياد مستمر

أذرتاج

قال إسماعيل جوشغون إن أرقام الأشهر الستة الأخيرة تدل على زيادة عدد السائحين من أذربيجان إلى تركيا.

وأوضح جوشغون سفير تركيا في أذربيجان في تصريح لصحفيين أن مواطني أذربيجان يزورون مختلف مدن تركيا والمناطق السياحية مفيدا أن الزيادة مسجلة خاصة في عدد السائحين الاذربيجانيين إلى أنطاليا في الأزمنة الأخيرة.

وقال السفير التركي جوشغون "إن الحياة عادت إلى طبيعتها في الوقت الحاضر في تركيا عامة وخاصة في إسطنبول وسائر المدن السياحية. وفي المدن تسود بيئة مستقرة أمنية كاملة."

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency