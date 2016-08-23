أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يدين بقوة الهجوم الانتحاري على حفل زفاف في تركيا

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الانتحاري الوحشي الذي استهدف حفل زفاف في غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا في ساعة متأخرة من يوم السبت 20 أغسطس 2016 مما أسفر عن مقتل أكثر من خمسين شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، عن خالص التعازي لأسر الضحايا ، ولحكومة وشعب تركيا في فقدان أرواح الأبرياء على نحو مأساوي ، وتمنى الأمين العام الشفاء العاجل للمصابين.

كما استنكر الأمين العام الهجوم، واصفا إياه بالعمل الإجرامي الجبان المخالف لروح وتعاليم الإسلام. وأكد مجددا على الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي ضد الإرهاب بكافة صوره وتجلياته، وتعهد من جديد بتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع تركيا في جميع مساعيها التي تبذلها لمكافحة الإرهاب.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency