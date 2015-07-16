فى عصرنا الحاضرمهم جدا انشاء علاقات الدين مع الدولة و مكافحة التطرف الديني -نائب رئيس لجنة الدولة للعمل مع المنظمات الدينية

اعلن نائب رئيس لجنة الدولة للعمل مع المنظمات الدينية سيافوش حيدروف ان فى عصرنا الحاضرمهم جدا انشاء علاقات الدين مع الدولة و مكافحة التطرف الديني.
كما افاد حيدروف لو كنا ننطر إلى التاريخ نحن سنرى ان في نهاية القرن الماضي بعض البلدان فى العالم بدأ ت المجتمع المدني
"و نرى ان بعض المجتمعات فى العالم ينظرون الى دين بشكل غير جيد. و طبعا هذا يؤدي إلى القضايا الروحية والاجتماعية، وحتى في النزاعات المسلحة"- اضاف
. حسب قول نائب رئيس لجنة الدولة للعمل مع المنظمات الدينية ولذالك ممكم ان نقوا ان انسانية تمر المرحلة الحاسمة.
و قال حيدروف النموذج الديني التي ينبغي تشكيلها لازيم ان يعتمد على المعايير الاسلامية و الاساسية و ومتطلبات حديثة التي تعاكس معاير الأذربيجانية الأصلية"
و اضاف حيدروف ان اذربيجان دولة التي منذ سنين عديدة تجمع في حدودها اديان ة اقوام مختلفة
حسب قول حيدروف لتشكيل لنموذج وطني الديني مهم جدا أن تأخذ إطارا أساسيا للأديان التقليدية في أذربيجان.
و اضاف حيدروف ان لجنة الدولة للعمل مع المنظمات الدينية تقوم بدراسة آراء السكان على الحياة الدينية و خاصتا آراء حول هذا النموذج الديني .
و قال رئيس لجنة الدولة للعمل مع المنظمات الدينية ان علينا نقوم بمكافحة التطرف الديني و واحدة من الطرق الرئيسية لمكافحة التطرف هو القيام العمل التربوي في المجال الديني.
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