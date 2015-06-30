شاكي تستعد للمهرجان الموسيقي الدولي السادس "طريق الحرير"

(أذرتاج).

سيفتتح في الأول من يوليو بمدينة شاكي الأذربيجانية المهرجان الموسيقي الدولي السادس "طريق الحرير".

سيشارك في الحفل جوقات موسيقية للعديد من البلدان الأجنبية وجوقات الرقص والأغاني والكورس للشعوب الأقلية في أذربيجان.

ستقام الأمسية الموسيقية الأولى في إطار المهرجان في الأول من يوليو في فناء قصر ملوك شاكي. ستبهر الجوقة اليابانية محبي الموسيقى بأغانيها الوطنية. في ساعات الليل لذلك اليوم سيقام حفل الافتتاح المهيب للمهرجان في المسرح الصيفي بالمدينة. وستسحر أوركسترا "جوكوروف" السيمفونية التركية قلوب الزوار.

وفي الأيام التالية ووفقا لبرنامج المهرجان سيستمع الزوار الى برامج موسيقية غنية للجوقات الأجنبية ومجموعات الرقص والاغاني للشعوب الاقلية في أذربيجان.

سيختتم المهرجان الدولي في الخامس من يوليو.

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