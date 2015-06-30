إيروس بولوغنا: اذربيجان قادرة على استضافة الالعاب الاولمبية الصيفية المزمع اقامتها في 2024

(أذرتاج).

وقال امين عام اللجنة الاولمبية بجمهورية سان مارينو إيروس بولوغنا إن مستوى تنظيم الالعاب الاوروبية الاولى "باكو-2015" قد أثبت أن أذربيجان قادرة على استضافة الالعاب الاولمبية الصيفية المزمع اقامتها في 2024م.

واضاف إيروس بولوغنا الى أن هذه المباريات التي جمعت تحت سقفها الرياضيين من مختلف البلدان مكنت أذربيجان من عرض امكانياتها.

كما اشاد رئيس الوفد لسان مارينو فيديريكو فالنتيني الذي شارك في "باكو-2015" بالتنظيم الرائع للألعاب. وذكر أنه شاهد المستوى الرفيع للخدمات منذ وصوله الى قرية الرياضيين مشيرا الى أن القرية كانت تتوفر فيها كل الظروف

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