الجبير يؤكد دعم السعودية للعملية العسكرية التركية في سوريا

الأناضول

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، دعم بلاده للعمليات العسكرية التي يجريها الجيش التركي شمالي سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، اليوم الخميس.

وقال الجبير إن "السعودية من أوائل الدول التي دعت لتشكيل التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، ومن أوائل الدول التي شاركت فيه".

ودعمًا لقوات "الجيش السوري الحر"، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس، شمالي سوريا، تحت اسم "درع الفرات"، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم "داعش" الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.



وأشار الجبير في المؤتمر إلى عمق العلاقات السعودية التركية على الصعيد الاستخباراتي والعسكري وتبادل المعلومات والتنسيق، إضافة إلى الجهود التي يبذلها البلدان من أجل جمع المعارضة السورية المعتدلة تحت سقف واحد.

وفي هذا الصدد، قال إنَّ "موقف المملكة وتركيا ثابت ولم يتبدل منذ اليوم الأول للأزمة السورية".

وفي رده على سؤال أحد الصحفيين حول خارطة الطريق التي تقدّم بها رياض حجاب، المنسق العام لهيئة التفاوض العليا المنبثقة عن المعارضة السورية، أشاد وزير الخارجية السعودي بمقترح المعارضة، مبينا أنه شامل ومهم لبناء مستقبل سوريا.

وأمس الأربعاء، قدم حجاب، رؤية المعارضة للحل السياسي، محدداً 3 مراحل لهذه العملية ومطالباً برحيل بشار الأسد في المرحلة الثانية.

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