أردوغان وبوتين يتفقان على تكثيف جهود التوصل لهدنة في حلب بمناسبة العيد

الأناضول

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، "العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطورات في سوريا"، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية في الرئاسة التركية.

المصادر، أوضحت للأناضول، أن أردوغان أكد على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في مدينة حلب (شمالي سوريا) "خلال أقرب وقت ممكن".

وذكرت أن الزعيمين اتفقا خلال المكالمة الهاتفية على "تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في حلب بمناسبة عيد الأضحى" (الذي يبدأ الإثنين المقبل).

وأشارت أن الزعيمين بحثاً أيضاً عملية "درع الفرات" في سوريا، مؤكدين أهمية تطهير المنطقة الحدودية لتركيا مع سوريا من المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم "داعش".

ولفت أردوغان إلى أن السكان الأصليين لبلدتي جرابلس والراعي السوريتين بدأوا بالعودة إلى بلداتهم من تركيا.

كما تناول الرئيسان بعض المشاريع المشتركة، ومنها بناء روسيا لـ"محطة أق قويو "النووية في تركيا، و إنشاء خط "السيل التركي" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، واستئناف رحلات الطيران غير المنتظمة (شارتر) من روسيا إلى تركيا.

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