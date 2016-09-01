مناقشات حول النزاع الأرميني الأذربيجاني في وزارة الخارجية الروسية

أذرتاج).

يخطط إجراء مناقشات حول النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان بين رئاسة وزارة الخارجية الروسية والرؤساء المشاركين في مجموعة منسك والمبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي آنجي كاسبشيك في الثامن من سبتمبر بموسكو.

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي بموسكو ان المناقشات ستلقي الضوء على سير تنفيذ الاتفاقات الموقعة في قمتي فيينا في 18 مايو وسانت بطرسبورغ في 20 يونيو حول تسوية نزاع قراباغ الجبلية وآفاق العمل المشترك في هذا المجال.

أضافت زاخاروفا اننا نقصد بالمناقشات المخططة المقامة بشكل منتظم في موسكو وواشنطن وباريس. والهدف الرئيسي لهذا الاجتماع هو تنسيق مساعي البلدان الثلاثة في تسوية القضية القرباغية ".

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