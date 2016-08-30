محمدياروف يلتقي برئيس البرلمان الجورجي

أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ايلمار محمدياروف الذي يزور جورجيا حاليا في زيارة رسمية برئيس البرلمان الجورجي دافيد اوسوباشفيلي.

وقيل في الاجتماع إن عاملا من العوامل المهمة لعلاقات الصداقة والشراكة المتطورة بين البلدين هو التعاون البرلماني حيث أن العلاقات الوثيقة المقامة بين برلماني البلدين تضيف ذخرها إلى تطوير العلاقات بين الدولتين.

وابلغ دافيد اوسوباشفيلي أن جورجيا ممتنة من التعاون المقام مع المجلس الوطني الأذربيجاني ووصف هذا بعلاقات الصداقة. وقال رئيس البرلمان الجورجي انهم يبذلون جهدا لإضافة ذخر بالمستوى البرلماني إلى التعاون الناجح الموجود بين البلدين.

وذكر في الاجتماع أن المشاريع المنفذة بين البلدين لها طابع عالمي وهي مؤشر على التعاون القائم بين البلدين.

وقدم محمدياروف معلومات حول زيارته هذه لجورجيا والاجتماع الذي أجراه مع نظيره الجورجي واصفا المناقشات المقامة بالمفيدة والمثمرة. وشدد الوزير خاصة على أن أذربيجان وجورجيا تنطلقان من موقف مشترك في المستوى الدولي وتدعمان بعضهما بعضا.

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