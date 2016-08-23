دعا السلطات المصرية لإطلاق سراحهم فوراً

د. بحر يطالب السفارة الفلسطينية بالقاهرة لتحرك دبلوماسي عاجل للإفراج عن المختطفين الأربعة في السجون المصرية

دعا د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، السفارة الفلسطينية في القاهرة إلى تحمل مسؤولياتها عبر القيام بتحرك دبلوماسي عاجل لحل مشكلة المختطفين الفلسطينيين الأربعة في السجون المصرية وخصوصا بعد ثبوت اعتقالهم ووجودهم داخل أحد المقرات الأمنية المصرية.

وشدد بحر على ضرورة مغادرة السفارة الفلسطينية لمربع السلبية والصمت في التعامل مع هذه القضية، والعمل الفوري على إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

كما دعا بحر المؤسسات والمنظمات الحقوقية الفلسطينية والعربية لتفعيل قضية المختطفين الأربعة وإثارتها على المستويات الحقوقية بهدف ممارسة الضغط على السلطات المصرية لإطلاق سراحهم.

وأكد بحر على ضرورة التعامل مع قضية المختطفين على أساس إنساني بحت وتجريدها من أية أبعاد سياسية أو حزبية . وشدد على ضرورة إدراك السلطات المصرية للحقائق الجديدة وما تمليه عليها من ضرورات حل المشكلة وإغلاق هذا الملف في أسرع وقت ، مطالباً السلطات المصرية بالعمل على إطلاق سراح المختطفين الأربعة فوراً خاصة وأنهم دخلوا الأراضي المصرية بشكل رسمي وقانوني.

وطالب بحر القوى والفصائل الفلسطينية بتبني هذه القضية بشكل كامل، مؤكداً على ضرورة التدخل العاجل لدى السلطات المصرية لتأمين الإفراج عن المختطفين.

وأكد بحر أنهم لن يغمض لهم جفن ولن تفتر لهم همة أو عزيمة حتى يعود المختطفون الأربعة سالمين غانمين إلى أهلهم وذويهم وأبناء شعبهم، مشيراً إلى أن قضية المختطفين تحتل سلم الأولويات وصدارة الاهتمامات الفلسطينية في المرحلة الراهنة

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