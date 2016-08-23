ظريف يصل الى ماناغوا محطته الثانية في امريكا اللاتينية

وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى محطته الثانية ماناغوا عاصمة نيكاراغوا ضمن جولته التي بدأها يوم الاحد في امريكا اللاتينية.

وافادت وكالة مهر للانباء ان محمد جواد ظريف غادر امس الاثنين كوبا متوجها الى ماناغوا على رأس وفد اقتصادي وسياسي رفيع المستوى.

ومن المقرر ان يلتقي بالمسؤولين السياسيين والاقتصاديين في نيكاراغوا ويبحث معهم سبل توسيع العلاقات الثنائية بشكل سريع.

وكان وزير الخارجية الايراني بحث امس يوم الاثنين في هافانا مع نظيره الكوبي "رودريكس باريلا" تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات والقضايا الدولية وانعقاد قمة زعماء دول عدم الانحياز.

وشارك ظريف امس في كوبا بالملتقى الاقتصادي المشترك بين ايران وكوبا في هافانا وقال: ان الفرصة المناسبة مهيئة الان للاستفادة من رفع العقوبات المفروضة على ايران وتغيير ظروفها في كوبا بغية تقوية العلاقات بين البلدين.

كما ادى محمد جواد ظريف التحية لابطال كوبا الوطنيين وذلك في مستهل برنامج زيارته الى هذا البلد، ووضع اكليلا من الزهور على النصب التذكاري لخوسيه مارتي وسط ساحة الثورة في كوبا بعد عزف النشيد الوطني لجمهورية الاسلامية الايرانية والنشيد الوطني الكوبي من قبل حرس الشرف

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