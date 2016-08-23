تركيا تدعو لـ"فتح صفحة جديدة" بشأن سوريا

عا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم الاثنين الدول الكبرى لفتح ما سماها صفحة جديدة بشأن سوريا دون إضاعة الوقت.

وقال يلدرم للصحفيين عقب اجتماع للحكومة "من المهم للغاية عدم إضاعة الوقت وفتح صفحة جديدة بشأن سوريا تقوم على مقاربة تشارك فيها بشكل خاص تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة وبعض دول الخليج والسعودية".

وأضاف من غير المقبول بتاتا إقامة أي كيان كردي في شمال سوريا أو جنوب تركيا أو أي منطقة أخرى، مؤكدا أن موقف تركيا "واضح جدا، وهو عدم السماح بتقسيم سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها وعدم السماح بتشكيل أي كيان يمكن أن يعود بفوائد على أي جماعة".

وشدد رئيس الحكومة التركية على ضرورة عمل جميع الأطراف لـ"وقف سفك الدماء في سوريا"، و"تشكيل حكومة شاملة تشارك فيها جميع المجموعات لإزالة كل العداوات القائمة".

وتظهر هذه التصريحات استعداد أنقرة للعمل مع القوى الدولية التي تختلف مواقفها بشكل كبير بشأن سوريا. وكان يلدرم قد صرح السبت الماضي ولأول مرة بأن بشار الأسد "أحد اللاعبين" في سوريا ويمكن أن يبقى مؤقتا خلال الفترة الانتقالية بعدما كانت أنقرة تعتبر أن تنحيه ضروري لإنهاء الأزمة في سوريا.

وجاء هذا الموقف الذي رفضته المعارضة السورية بعد حصول تقارب تركي مع كل من روسيا وإيران الداعمتين الرئيسيتين لنظام بشار الأسد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency