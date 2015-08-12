الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدين الهجمات الإرهابية في تركيا

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي إياد أمين مدني، بشدة سيل الهجمات الإرهابية التي وقعت يوم 10 أغسطس 2015 في إسطنبول وفي أماكن أخرى في تركيا.

وأعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وحكومة تركيا وشعبها إزاء الخسائر المفجعة في الأرواح والأضرار التي لحقت بالممتلكات وتمنى عاجل الشفاء للمصابين.

وأعرب مدني عن أمله في تحديد مرتكبي هذه الهجمات وتقديمهم للعادلة فوراً. كما جدد تأكيد الموقف المبدئي للمنظمة في وجه جميع أشكال الإرهاب وحث المجتمع الدولي على الثبات على مكافحة هذه الظاهرة.

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