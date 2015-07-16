جيمس اورليك: على أرمينيا سحب قواتها من الأراضي الأذربيجانية المحتلة

(أذرتاج).

وردا على سؤال مراسل بوابة "vedomosti.ru" الإخبارية الروسية حول "هل يجب على أرمينيا في البداية سحب قواتها من المحافظات السبع المجاورة لقراباغ الجبلية؟" فقال جيمس اورليك الرئيس المشارك عن الولايات المتحدة الأمريكية في مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون الأوربي: "يجب إعادة الأراضي المحتلة الى سيطرة أذربيجان".

بذلك القت واشنطن الرسمية بالأكذوبتين الأرمينيتين في سلة القمامة من خلال هذه الإجابة وأكدت موقفها الثابت في القضية. واستطرد جيمس اورليك قائلا: " أولا، الاراضي المجاورة لقراباغ الجبلية ليست "محررة" او "متنازع عليها" وإنما هي "محتلة" بالذات. وثانيا، أرمينيا هي المعتدي الحقيقي ليست "قوات ارمن قراباغ" المزعومة."

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