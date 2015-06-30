تركيا تنشر مركبات مدرعة على الحدود مع سوريا

الأناضول

نشر الجيش التركي، اليوم الاثنين، مدرعات عسكرية في نقاط على الحدود مع سوريا، في ولايتي غازي عنتاب وكيلس التركيتين.

ووفقاً للمعومات التي حصل عليها مراسل الأناضول، فإن قوات تابعة لقيادة الفوج الخامس المدرع، تُجري دوريات على طول الحدود مع سوريا، ونشرت مركبات مدرعة في بعض النقاط القريبة من معبر "قره كامش"الحدودي، كما تُجري أحياناً دوريات راجلة في المنطقة، لمراقبة تطورات الوضع في الجانب السوري عن كثب.

وأفاد المراسل أن "الصمت مازال يخيم على مدينة جرابلس التابعة لمحافظة حلب شمال سوريا، التي يسطير عليها تنظيم داعش، حيث شُوهد عناصر التنظيم يحفرون الخنادق قرب البنايات التي يمكثون فيها بالمنطقة".

وفي ولاية كيلس جنوبي تركيا، أفاد مراسل الأناضول، أن الجيش التركي نشر عربات مدرعة على الخط الحدودي مع سوريا.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها وكالة الأناضول فإن الاشتباكات متواصلة بين فصائل المعارضة السورية وعناصر داعش في بلدة "إعزاز" وأطرافها التابعة لمحافظة حلب، حيث تُسمع أصوات الاشتباكات أحياناً من الجانب التركي.

هذا ورفعت القوات الأمنية التركية، تدابيرها على الحدود، وتم نشر سيارات مصفحة على الخط الحدودي عند قرى "إنانلي" و"سافا" التابعتين لمركز مدينة كيلس.

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