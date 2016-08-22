امير عبد اللهيان: امريكا كسابق عهدها لم تف بوعودها تجاه الاتفاق النووي

أشار المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين امير عبد اللهيان خلال لقائه السفير الصيني في طهران "بانغ سن" إن ايران التزمت بوعودها إلا إن امريكا نكثت بالوعود كعادتها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين امير عبد اللهيان التقى السفير الصيني في طهران "بانغ سن" في جلسة حوارية لتنمية العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وأكد امير عبد اللهيان على أهمية سفر رئيس البرلمان الصيني إلى طهران وتشكيل لجان مشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين، معرباً عن تقدير ايران لدور الصين في المنطقة.

وتطرق المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى إلى الاتفاق النووي مؤكداً على التزام ايران بتعهداتها فيما نكثت امريكا بعهودها كعادتها.

وأكد السفير الصيني في طهران بدوره ضرورة تكثيف التعاون الثنائي بين الصين وايران، مثنياً على موقف ايران من الأزمة السورية، ومؤكداً التقاطع الصيني الايراني في الكثير من قضايا المنطقة.

ونوه السفير الصيني إلى ان الطريق الوحيد لحل الأزمة السورية سياسي مع احترام استقلال سورية وسيادتها.

وأشار امير عبد اللهيان إلى مساعي ايران الحثيثة لحل أزمات المنطقة بطرق سياسية، إلا أن بعض الأطراف في المنطقة لم تبادر بأي تعاون إيجابي

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