الوحدات الأرمينية المسلحة تخرق الهدنة 80 مرة خلال اليوم

(أذرتاج).

خرقت الوحدات الأرمينية المسلحة الهدنة 80 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات.

صرح المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية لوكالة (أذرتاج) أن الوحدات الأرمينية المسلحة أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية بيركبير لمحافظة إيجيوان الأرمينية وفي فريتي شوارشوان ودويخ لمحافظة نويينبيريان الأرمينية على مواقع القوات المسلحة الأذربيجانية الواقعة في قرى قيزيلحاجيلي وفرحلي وكمرلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية .

وأطلق العدو الأرميني النيران من مواقعه الواقعة بالقرب من قرى جولوستان ووطاليش وطابقراقويونلو لمحافظة جورانبوي وبالقرب من قرى جيلابورت وجويأرخ وقيزيلأوبا لمحافظة تارتار وبالقرب من قرى شوراأباد وشيخلار وقراقاشلي وجواهرلي وكنكارلي وصاريجالي ويوسفجانلي بمحافظة أغدام وبالقرب من قرية كوروياتكينو لمحافظة خوجاوند وبالقرب من قرى قورقان وقراخانبايلي وهوراديز وآشاغي سيدأحمدلي لمحافظة فضولي وبالقرب من قرية مهديلي لمحافظة جبرائيل وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جويجول وجورانبوي وخوجاوند وفضولي وجبرائيل الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.

وقد ردت قواتنا المسلحة على مصادر النيران.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency