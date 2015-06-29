وزارة الدفاع : الوحدات الأرمينية المسلحة تخرق الهدنة 71 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات

(أذرتاج).

أإطلقت الوحدات الأرمينية المسلحة خرق وقف إطلاق النار 71 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات.

صرح المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية لوكالة (أذرتاج) أن الوحدات الأرمينية المسلحة أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية بيركبير لمحافظة إيجيوان الأرمينية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات لمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع القوات المسلحة الأذربيجانية الواقعة في قرية قيزيلحاجيلي لمحافظة قازاخ الأذربيجانية وفي المرتفعات بمحافظة جاداباي الأذربيجانية .

أطلق العدو الأرميني النيران من مواقعه الواقعة بالقرب من قرية جولوستان لمحافظة جورانبوي، وبالقرب من قرية جويأرخ لمحافظة تارتار الأذربيجانية وبالقرب من قرى شوراأباد وشيخلار وشيروانلي وقراقاشلي وصاريجالي وجواهرلي ويوسفجانلي ومرزيلي لمحافظة أغدام الأذربيجانية وبالقرب من قرية كوروباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وبالقرب من قرى قاراخانبايلي وهوراديز وآشاغي سيداحمدلي وقورقان لمحافظة فضولي الأذربيجانية وبالقرب من قرية مهديلي لمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك ،من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جويجول وجورانبوي وخوجاوند وفضولي وجبرائيل الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.

وقد ردت قواتنا المسلحة على مصادر النيران.

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