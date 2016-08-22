القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 10 مرات

(أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 10 مرات خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام الرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها في قريتي باريكاماوان وشاوارشاوان لمحافظة نيمبريان وقرية وازاشن لمحافظة إيجيوان الأرمينية على المواقع الأذربيجانية في قريتي قايماقلي وفرحلي والمرتفعات لمحافظة قازاخ الأذربيجانية.

أطلق العدو النيران بمواقعه في القرب من قرية قورقان بمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية مهديلي بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه بالقرب من المرتفعات في محافظة جورانبوي الأذربيجانية على مواقع مقابلة للجيش الأذربيجاني.

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