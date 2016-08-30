مناقشة نقل الغاز الطبيعي لإيران والعراق عبر أذربيجان

(أذرتاج).

تناقش مسألة نقل الغاز الطبيعي لإيران والعراق عبر أراضي أذربيجان بخط أنابيب الغاز العابر للأناضول (تاناب)، حسبما أفادت وكالة اذرتاج نقلا عما قاله نائب وزير الطاقة الاذربيجاني ناطق عباسوف في كلمة ألقاها في المؤتمر الأوروآسي الأول المنطلق اليوم في باكو في موضوع اقتصاديات الطاقة النامية في منطقة بحر الخزر: تحولات وإمكانات".

وأضاف عباسوف ان أذربيجان مبادر رئيسي لتاناب. يتم النظر في إمكانيات نقل الغاز الإيراني عبر أذربيجان وربطه بــ"تاناب" في تركيا ليواصل مشواره إلى أوربا.

"توجد بنية تحتية بين أذربيجان وايران لنقل الغاز الإيراني الطبيعي، حتى العراقي عبر أذربيجان. وتوجد مثل هذه البنية التحتية بين العراق وايران. ومن خلال هذه البنية التحتية يمكن نقل الغاز العراقي إلى ايران ومنها إلى أذربيجان وربطه بتاناب في تركيا ليصل إلى اوربا"، حسبما قال عباسوف.

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