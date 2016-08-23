استخراج 5.4 مليارات متر مكعب من الغاز من حقل "شاه دنيز" منذ مطلع العام

أذرتاج

قالت بي بي أذربيجان إن حجم الغاز الطبيعي المستخرج من حقل "شاه دنيز" البحري الأذربيجاني خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 5.4 مليارات متر مكعب فضلا عن استخراج 1.3 مليون طن من المكثفات.

وقالت بي بي أذربيجان في بيان إن طاقة الاستخراج القصوى للمعدات والأجهزة الموجودة في حقل "شاه دنيز" في الوقت الحاضر تبلغ 29.5 مليون متر مكعب يوميا أو حوالي 10.8 مليارات متر مكعب سنويا.

وجاء في بيان الشركة المشغلة إن عمليات الحفر في 4 آبار للاستخراج في المرحلة الأولى من استغلال حقل "شاه دنيز" استكملت في الطبقات العليا منها خلال النصف الأول من العام الجاري أيضا.

وأضافت أن حقل "شاه دنيز" يواصل إنتاج الغاز إلى أسواق أذربيجان من خلال سوكار وجورجيا من خلال جورجيا للغاز وشركة ب ت ج وتركيا من خلال بوتاش. وزادت أن حجم النفقات خلال يناير – يونيو هذا العام في فعاليات الشركة ضمن "شاه دنيز" بلغ نحو 225 مليون دولار للعمليات و1.87 مليار دولار للنفقات الأساسية التي تخص غالبيتها بالمرحلة الثانية من استغلال حقل "شاه دنيز."

يذكر أن الشركات المساهمة في استغلال حقل "شاه دنيز" هي بي بي المشغلة 28.8 % وأذربيجان شاه دنيز 10 % ونيكو 10% وبتروناس 15.5 % ولوك اويل 10 % وس جي سي اوبستريم 6.7% وتباو 19%.

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