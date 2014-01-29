أردوغان وبوتين يتفقان على تكثيف جهود التوصل لهدنة في حلب بمناسبة العيد9 أيلول / سبتمبر 2016, 10:06
الأناضول بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، "العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطورات في...
وزير: مسلحو "الحوثي- صالح" قتلوا أكثر من ألف يمني خلال 6 أشهر7 أيلول / سبتمبر 2016, 09:30
أيلول 2014. وتصاعدت المعارك في معظم الجبهات اليمنية، منذ 6 أغسطس/آب الماضي، بالتزامن مع تعليق مشاورات السلام التي أقيمت في الكويت، بين الحكومة، من جهة، و"الحوثيين" وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، من جهة أخرى، بعد...
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قصف مدفعي إسرائيلي على غزة
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مبادرات وجهود المملكة العربية السعودية الرامية الى مكافحة الإرهاب وتمويله
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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدين الهجمات الإرهابية في تركيا
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تركيا تنشر مركبات مدرعة على الحدود مع سوريا
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الجيش الإسرائيلي يسيطر على إحدى السفن المتجهة لكسر الحصار عن غزة
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اياد علاوي نائب رئيس الجمهورية يستقبل السفير التركي لدى العراق
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أردوغان يعتبر الزج باسم تركيا مع "داعش" أمراً جباناً
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وزير الخارجية التركي: اللقاءات مستمرة على مستوى الخبراء بين تركيا وإسرائيل
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الكويت تدين الهجوم على الموكب الإماراتي بمقديشيو .. وتصفه بـ"الإرهابي الآثم"
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صحفي الجزيرة أحمد منصور يعتزم زيارة تركيا ولقاء أردوغان
ادعاءات عادل الجبير "مضحكة ومكررة"9 أيلول / سبتمبر 2016, 10:19
كد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ان الاتهامات التي وجهها عادل الجبير لإيران على أنها تدعم الإرهاب مضحكة ومكررة، وذلك في حال أن رؤساء التنظيمات الإرهابية من السعوديين أنفسهم. وأفادت وكالة مهر للأنباء...
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أذربيجان ترحب بالاتفاق بين مجموعة "5+1" وايران حول البرنامج النووي
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رفسنجاني: ثورة إيران على مسافة بعيدة من أهدافها
الجبير يؤكد دعم السعودية للعملية العسكرية التركية في سوريا9 أيلول / سبتمبر 2016, 10:21
الأناضول أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، دعم بلاده للعمليات العسكرية التي يجريها الجيش التركي شمالي سوريا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، اليوم الخميس. وقال الجبير إن...
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آب الماضي، تحت اسم "درع الفرات"، وامتدت لمناطق أخرى شمالي حلب، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من التنظيمات الإرهابية، وخاصة "ب ي د" و"داعش"؛ إذ يستهدف الأخير الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.جميع الاخبار
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