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الشرق الاوسط وتركيا
صور: وزير: مسلحو "الحوثي- صالح" قتلوا أكثر من ألف يمني خلال 6 أشهر / الدول العربية

وزير: مسلحو "الحوثي- صالح" قتلوا أكثر من ألف يمني خلال 6 أشهر

7 أيلول / سبتمبر 2016, 09:30

أيلول 2014. وتصاعدت المعارك في معظم الجبهات اليمنية، منذ 6 أغسطس/آب الماضي، بالتزامن مع تعليق مشاورات السلام التي أقيمت في الكويت، بين الحكومة، من جهة، و"الحوثيين" وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، من جهة أخرى، بعد...

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ايران
صور: ادعاءات عادل الجبير "مضحكة ومكررة" / ايران

ادعاءات عادل الجبير "مضحكة ومكررة"

9 أيلول / سبتمبر 2016, 10:19

كد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ان الاتهامات التي وجهها عادل الجبير لإيران على أنها تدعم الإرهاب مضحكة ومكررة، وذلك في حال أن رؤساء التنظيمات الإرهابية من السعوديين أنفسهم. وأفادت وكالة مهر للأنباء...

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أخبار العالم
صور: الجبير يؤكد دعم السعودية للعملية العسكرية التركية في سوريا / سياسة

الجبير يؤكد دعم السعودية للعملية العسكرية التركية في سوريا

9 أيلول / سبتمبر 2016, 10:21

الأناضول أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، دعم بلاده للعمليات العسكرية التي يجريها الجيش التركي شمالي سوريا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، اليوم الخميس. وقال الجبير إن...

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